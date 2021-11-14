ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في سيراليون إلى 144
Reuters NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AGE
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أظهرت بيانات وزارة الصحة في سيراليون السبت ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في العاصمة فريتاون يوم الخامس من نوفمبر من 115 إلى 144 قتيلا.
وانفجرت الشاحنة بعد حادث تصادم بإحدى ضواحي فريتاون. وكان من بين الضحايا أشخاص هرعوا لجمع الوقود المتسرب من حطام الشاحنة.
وقالت الوزارة إن 57 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى من بينهم 11 في حالة حرجة.
المصدر: وكالات
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