ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في سيراليون إلى 144

أظهرت بيانات وزارة الصحة في سيراليون السبت ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في العاصمة فريتاون يوم الخامس من نوفمبر من 115 إلى 144 قتيلا.

وانفجرت الشاحنة بعد حادث تصادم بإحدى ضواحي فريتاون. وكان من بين الضحايا أشخاص هرعوا لجمع الوقود المتسرب من حطام الشاحنة.

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وقالت الوزارة إن 57 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى من بينهم 11 في حالة حرجة.

المصدر: وكالات