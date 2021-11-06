مسؤول محلي: أكثر من 90 قتيلا جراء انفجار ناقلة وقود في سيراليون

أكد مسؤول محلي في سيراليون أن أكثر من 90 شخصا قتلوا جراء انفجار ناقلة وقود في عاصمة البلاد مدينة فريتاون.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم السبت عن مدير المشرحة المركزية الحكومية في المدينة قوله إنها تسلمت 91 جثة لضحايا الانفجار الذي وقع فجر اليوم.

Tanker explosion kills hundreds at a gas station on Friday night in Wellington a surbub in #Freetown according to Disaster Management Agency rescue efforts underway @AFPpic.twitter.com/YjDpafGGe1 — Mohamed Saidu Bah (@MohamedSaiduBah) November 6, 2021

وسبق أن ذكرت رئيسة بلدية المدينة، إيفون آكي سوير، أن هناك مخاوف من مقتل أكثر من 100 شخص جراء انفجار الناقلة نتيجة لحادثة تصادم في محطة وقود.

المصدر: "رويترز"