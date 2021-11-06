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مسؤول محلي: أكثر من 90 قتيلا جراء انفجار ناقلة وقود في سيراليون

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مسؤول محلي: أكثر من 90 قتيلا جراء انفجار ناقلة وقود في سيراليون
Reuters Philimon Bulawayo
صورة أرشيفية
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أكد مسؤول محلي في سيراليون أن أكثر من 90 شخصا قتلوا جراء انفجار ناقلة وقود في عاصمة البلاد مدينة فريتاون.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم السبت عن مدير المشرحة المركزية الحكومية في المدينة قوله إنها تسلمت 91 جثة لضحايا الانفجار الذي وقع فجر اليوم.

وسبق أن ذكرت رئيسة بلدية المدينة، إيفون آكي سوير، أن هناك مخاوف من مقتل أكثر من 100 شخص جراء انفجار الناقلة نتيجة لحادثة تصادم في محطة وقود.

المصدر: "رويترز"

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