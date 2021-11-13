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الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورة عسكرية جديدة لرفع مستوى جهوزية قواته في المنطقة

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورة عسكرية جديدة لرفع مستوى جهوزية قواته في المنطقة
AP
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن انطلاق مناورات عسكرية جديدة الأحد، استعدادا لأي سيناريوهات مستقبلية، ولرفع مستوى جهوزية قواته في المنطقة.

وقال حساب الجيش الإسرائيلي في تغريدات عبر "تويتر" إن "مناورة عسكرية تبدأ غدا الأحد وتنتهي يوم الأربعاء المقبل، في منطقة إيلات ووادي عربة".

وأضاف أنه "يفترض أن يتم استدعاء قوات الاحتياط خلال تلك المناورة العسكرية"، مشيرا إلى أنه "ستكون هناك حركة نشطة للطائرات والمركبات وقوات الأمن الإسرائيلية".

ولفت إلى أنه "سيسمع دوي انفجارات في المنطقة المفترض إجراء المناورات بالقرب منها".

وتابع أن "التدريب العسكري يأتي كجزء من الخطة المطروحة مسبقا للعام الجاري 2021، والذي يهدف إلى العمل على تحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي، وتطبيق سيناريوهات مفاجئة، فضلا عن محاولة تطبيق الدروس المستفادة من العمليات العسكرية السابقة".

المصدر: RT

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