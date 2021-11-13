لودريان وبلينكن يبحثان الأوضاع في أوكرانيا والملف الإيراني

ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه بحث مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأزمة الأوكرانية والملف النووي في ظل اقتراب استئناف المفاوضات النووية.

وقال لودريان، في تغريدة نشرها مساء السبت عبر "تويتر": "تحدثت مساء اليوم مع نظيري الأمريكي حيث بحثنا تطورات الأوضاع في أوكرانيا في سياق التوتر الحالي".

وأضاف لودريان أنه ناقش مع بلينكن كذلك "الملف الإيراني في ظل اقتراب استئناف المفاوضات مع إيران".

Je me suis entretenu ce soir avec mon homologue 🇺🇸 @SecBlinken pour évoquer la situation en #Ukraine, dans le contexte des tensions actuelles, et le dossier iranien, à l’approche de la reprise des négociations avec l’Iran.@francediplo@francediplo_EN@franceintheus — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) November 13, 2021

المصدر: RT