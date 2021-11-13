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لودريان وبلينكن يبحثان الأوضاع في أوكرانيا والملف الإيراني

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لودريان وبلينكن يبحثان الأوضاع في أوكرانيا والملف الإيراني
Reuters
محادثات بين وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.
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ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه بحث مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأزمة الأوكرانية والملف النووي في ظل اقتراب استئناف المفاوضات النووية.

وقال لودريان، في تغريدة نشرها مساء السبت عبر "تويتر": "تحدثت مساء اليوم مع نظيري الأمريكي حيث بحثنا تطورات الأوضاع في أوكرانيا في سياق التوتر الحالي".

وأضاف لودريان أنه ناقش مع بلينكن كذلك "الملف الإيراني في ظل اقتراب استئناف المفاوضات مع إيران".

المصدر: RT

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