دبلوماسي إيراني: بريطانيا وافقت على سداد دينها لإيران مقابل الدبابات غير الموردة عام 1979

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن إيران وبريطانيا توصلتا إلى اتفاق حول سداد دين بمبلغ 400 مليون جنيه استرليني لطهران، عن الدبابات التي لم يتم تسليمها عام 1979.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن علي باقري كني الذي يقوم بجولة إلى أوروبا: "تم تنسيق المسألة الرئيسية حول سداد الدين وقيمته، لكن مسألة أسلوب وعملية سداده لم تحل بعد".

ودعت المحكمة الدولية للأمم المتحدة بريطانيا في عام 2012 إلى دفع تعويض لإيران مقابل العقد الذي وقعته شركة "International Military Services" وإيران في عام 1974 ولم تنفذه بريطانيا.

ووفقا لهذا العقد كان من المتوقع أن تصدر بريطانيا إلى إيران أكثر من ألف دبابة بريطانية، لكن لندن رفضت تنفيذ العقد بعد وقوع الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979 ووصول رجال الدين إلى السلطة في البلاد.

ولم تتمكن طهران من الحصول على تعويض مالي لهذا العقد حتى الآن. وكانت السلطات البريطانية تؤكد أنه لا يمكنها سداد الدين بسبب العقوبات المفروضة على وزارة الدفاع الإيرانية.

المصدر: نوفوستي