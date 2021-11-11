"طالبان" تزيل تمثال زعيم للهزارة في باميان

كشف سكان ولاية باميان الأفغانية أن عناصر من حركة "طالبان" وضعوا في مكان تمثال زعيم لأقلية الهزارة، عملا فنيا يمثل القرآن، في خطوة حذروا من أنها قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف طائفية.

ويصور التمثال الأصلي عبد العلي مزاري، زعيم الأقلية الشيعية الذي قتل عندما كان أسيرا لدى "طالبان" خلال فترة حكمهم الأولى، وأعلنته الحكومة السابقة "شهيدا من أجل الوطن".

وتم قطع رأس التمثال بقذيفة صاروخية بعد فترة وجيزة من عودة "طالبان" إلى السلطة في أغسطس الماضي، في حادث ألقى سكان المدينة التي تقع وسط أفغانستان باللائمة فيه على عناصر الحركة.

ويحظر تفسير "طالبان" المتشدد للإسلام تصوير الشكل البشري في اللوحات والمنحوتات والصور المطبوعة في بعض الحالات.

وأزالت طالبان العديد من اعلانات الشركات أو غطت اللوحات الإعلانية والملصقات التي تصور أشخاصا منذ سيطرة الحركة على السلطة.

وقال عبد دانيشيار، الناشط في مجال المجتمع المدني في باميان: "أزالوا أمس التمثال بالكامل واستبدلوه بنسخة من القرآن. يحاولون محو التاريخ من باميان، سيرد الناس بعنف على ذلك".

المصدر: "أ ف ب"