"طالبان": "داعش" صار تحت السيطرة

أكدت حركة "طالبان" أن تنظيم "داعش" الإرهابي الذي شن مؤخرا عدة هجمات دامية في أفغانستان، أصبح "تحت السيطرة بشكل أو بآخر" بعد اعتقال المئات من منتسبيه والموالين له.

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وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابل: "التنظيم لم يعد يشكل تهديدا كبيرا" بعد اعتقال 600 من عناصره والمتعاطفين معه منذ أغسطس، وصار تحت سيطرتنا بطريقة أو بأخرى... لم يعد يشكل تهديدا كبيرا".

وتابع: "عدد الدواعش ليس كبيرا في أفغانستان لأنهم لا يحظون بدعم الشعب"، مشيرا إلى أن هناك عددا من النساء بين المعتقلين، ويخضعن للاستجواب "من قبل نساء".

وحسب ذبيح الله مجاهد، فإنه خلافا لنظيره في الشرق الأوسط، فإن "تنظيم-ولاية خراسان"، لا يضم سوى مقاتلين محليين ووجوده في أفغانستان لا يشكل خطرا على دول أخرى".

وتبنى التنظيم في 2021 أكثر من 220 هجوما في أفغانستان بما في ذلك العديد من الهجمات في كابل حيث سيطرت "طالبان" على الحكم.

والأسبوع الماضي، قتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم قيادي كبير في "طالبان" وأصيب 50 آخرون بجروح في هجوم لتنظيم "داعش" استهدف مستشفى كابل العسكري.

المصدر: أ ف ب