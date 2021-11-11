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وسط تقارير عن حشد أسلحة ثقيلة في ولاية تشين.. مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف العنف في ميانمار

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وسط تقارير عن حشد أسلحة ثقيلة في ولاية تشين.. مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف العنف في ميانمار
Reuters
مجلس الأمن الدولي يحث على وقف العنف في ميانمار
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أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء تصعيد العنف في أنحاء ميانمار، وسط توالي أنباء عن حشد تعزيزات عسكرية كبيرة في ولاية تشين غربي البلاد.

ودعا المجلس في بيان نادر وافقت عليه الدول الأعضاء الخمس عشرة إلى وقف فوري للقتال ودعا الجيش للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

ويأتي البيان وسط تقارير عن حشد أسلحة ثقيلة وقوات في ولاية تشين مما يشير إلى هجوم وشيك للجيش لطرد جماعات من المليشيات تشكلت بعد الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في انقلاب عسكري في الأول من فبراير.

وكان محقق أممي قد قال إن الأدلة الأولية التي تم جمعها منذ استيلاء الجيش على السلطة بميانمار في 1 فبراير، تظهر هجوما منهجيا واسع النطاق على المدنيين "يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

المصدر: رويترز

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