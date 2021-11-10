متحدثة: الأنشطة العسكرية للجيش الصيني بالقرب من تايوان مبررة بالكامل

قالت متحدثة باسم البر الرئيسي الصيني إن الأنشطة العسكرية التي يجريها جيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان لحماية السيادة الوطنية مبررة بالكامل، "لأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين".

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وكشفت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني، أن "تدريبات جيش التحرير الشعبي موجهة إلى الأنشطة الانفصالية الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان" والتدخل الخارجي، كما تخدم مصالح الأمة الصينية كلها والمصالح الحيوية لأهالي جانبي مضيق تايوان".

وأضافت تشو: "سيبذل البر الرئيسي أقصى ما في وسعه لإعادة التوحيد السلمي بمنتهى الصدق، ولكنه لن يترك مجالا للأنشطة الانفصالية الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان".

المصدر: شينخوا