مع تفاقم أزمة الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية عقد قمة طارئة وتشديد العقوبات على مينسك

يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية عقد قمة طارئة بسبب أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروس التي تتهم بروكسل سلطاتها بالتورط في نقل المهاجرين بشكل غير قانوني إلى أراضي التكتل.

وقال مصدر في إحدى البعثات لدى مجلس الاتحاد الأوروبي لوكالة تاس: "نعم، تجري مثل هذه المناقشة بمبادرة من بولندا. لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد".

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أن عقوبات التكتل الجديدة ضد بيلاروس ستستهدف نحو 30 فردا وكيانا من بينهم وزير خارجية بيلاروس.

من جانبه، أكد وزير الخارجية النمساوي مايكل لينهارت في تصريحات صحفية احتمال فرض عقوبات على بيلاروس وشركات الطيران بسبب أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا.

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وقال "إذا لزم الأمر، ستكون هناك عقوبات جديدة. يمكن أن تستهدف شركات طيران وبيلاروس مباشرة".

وأمس أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده تؤيد فرض عقوبات أوروبية جديدة على بيلاروس، متهما الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأنه يرسل المهاجرين إلى حدود بلاده مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.

ومن جانبها، رفضت الحكومة البيلاروسية الاتهامات الصادرة من الغرب بضلوعه في أزمة الهجرة، وقالت إن بولندا تقوم بتسييس الوضع بشأن المهاجرين عن عمد.

المصدر: وكالات