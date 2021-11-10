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ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على بيلاروس

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ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على بيلاروس
Reuters
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
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أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده تؤيد فرض عقوبات أوروبية جديدة على بيلاروس.

واتهم الوزير الألماني الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأنه يرسل المهاجرين إلى حدود بلاده مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.

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وقال: "سنعاقب كل من يشارك في تهريب المهاجرين لهدف محدد"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على "تمديد وتشديد العقوبات المفروضة على نظام لوكاشينكو".

وأضاف: "يجب على لوكاشينكو أن يدرك أن حساباته لن تجدي نفعا... لا يمكن ابتزاز الاتحاد الأوروبي".

ووصف ماس ما يحصل على الحدود البيلاروسية بأنه "مروّع"، متهما لوكاشينكو بإدارة "دوامة تصعيد خطيرة لا مخرج له منها".

كما حذر الوزير الألماني من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على الدول وشركات الطيران الضالعة في إرسال المهاجرين إلى بيلاروس.

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وقال: "لا ينبغي السماح لأي شخص بأن يشارك في أنشطة لوكاشينكو اللاإنسانية وأن يفلت من العقاب"، محذرا من "أنهم كاتحاد أوروبي، مستعدون لاستخلاص العبر هنا أيضا".

ومنذ أسابيع يتهم الأوروبيون لوكاشينكو بتأجيج الأزمة عبر استقدام مهاجرين من الشرق الأوسط وإرسالهم إلى حدود بلاده مع كل من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في محاولة منه لإغراق التكتل بالمهاجرين ردا على العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده في أعقاب حملة استهدفت المعارضة في 2020.

والثلاثاء وجد آلاف المهاجرين اليائسين أنفسهم عالقين في طقس جليدي على الحدود بين بيلاروس وبولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

المصدر: أ ف ب

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