رئيس ليتوانيا يعلق على احتمال استخدام السلاح ضد المهاجرين على الحدود مع بيلاروس

اعتبر رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا استخدام السلاح ضد المهاجرين الآسيويين والأفارقة على حدود بلاده مع بيلاروس "إجراء طارئا"، وأعرب عن أمله بألا تصل الأمور إلى ذلك.

وقال ناسيدا في حديث للتلفزيون الوطني الليتواني، يوم الثلاثاء، إن "أشكال الرد أثناء حماية الحدود يجب أن تكون متناسبة، وألا تهدد صحة وحياة الناس الذين أصبحوا في وضع صعب".

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وأضاف أن "استخدام يعتبر إجراء طارئا، وأنا آمل بأنه لن يكون من الضروري اللجوء إليه".

وكانت ليتوانيا قد فرضت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية اعتبارا من 10 نوفمبر، وذلك على خلفية تدفق المهاجرين عبر الأراضي البيلاروسية.

وتحمل ليتوانيا بيلاروس مسؤولية أزمة المهاجرين على حدودها، حيث تم توقيف أكثر من 4 آلاف مهاجر منذ بداية العام، وهذا أكثر مما كان في عام 2020 بـ 50 مرة.

المصدر: تاس