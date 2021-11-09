تركيا تنفي تقارير عن نقلها لاجئين إلى بيلاروس جوا

نفت شركة الخطوط الجوية التركية أنباء تداولتها وسائل الإعلام، حول نقلها مهاجرين غير شرعيين على متن رحلاتها إلى بيلاروس.

وقالت في بيان لها: "الشركة تأخذ في الحسبان جميع جوانب السلامة وتلتزم بالقواعد الدولية عند السفر جوا حول العالم، والمعلومات الواردة عبر وسائل الإعلام لا تتوافق مع الواقع".

وذكرت وسائل إعلام غربية في وقت سابق أن "الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على الخطوط الجوية التركية لنقلها مهاجرين غير شرعيين".

وأبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود مع بيلاروس، متهمة مينسك بخلق أزمة هجرة.

وأعلنت بولندا ولتوانيا حالة الطوارئ على حدودها المتاخمة لبيلاروس، وشارك الجيش والشرطة في حماية الحدود.

من جهتها، تنفي مينسك كل التهم الموجهة لها في خلقها أزمة للهجرة على حدود الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "نوفوستي"