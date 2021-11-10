بيسكوف يرد على مزاعم تورط روسيا في أزمة المهاجرين

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على تصريح رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، الذي زعم بأن روسيا متورطة في أزمة الهجرة على الحدود البولندية البيلاروسية.

وقال بيسكوف: "نحن نعتبر أن هذه التصريحات غير مقبولة وعديمة المسؤولية على الإطلاق، كلمات رئيس الوزراء البولندي أن روسيا مسؤولة عن هذا الوضع. هذا تصريح غير مسؤول على الإطلاق وغير مقبول بتاتا".

وأشار إلى أن الوضع مع اللاجئين، يبدو فعلا صعبا للغاية، وأن ميله نحو زيادة التوتر لا يمكن إلا أن يقلق الكرملين.

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وقال: "هذه كارثة إنسانية وشيكة، على خلفية عدم رغبة الزملاء الأوروبيين، في إظهار التزامهم بقيمهم الأوروبية".

وذكر أن الأوروبيين أظهروا هذا الالتزام تجاه اللاجئين من مختلف البلدان عدة مرات، وتحدثوا عن المثل الإنسانية السامية، لكن على ما يبدو "ليس لديهم مثل هذه الرغبة، هذه المرة".

وشدد بيسكوف، على أن الشيء الرئيسي في هذا الموقف، هو مصير عدة آلاف من الأشخاص العزل تماما.

المصدر: نوفوستي