بيسكوف يكشف تفاصيل حديث بوتين ولوكاشينكو

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف، عن الوضع مع المهاجرين على حدود بيلاروس وبولندا.

وأشار ممثل الكرملين، إلى أن الرئيسين بوتين ولوكاشينكو، تبادلا وجهات النظر حول هذا الموضوع.

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين: "طبعا جرت مناقشة هذا الموضوع.

هذا الموضوع نوقش بالطبع. والأمر يتعلق بالوضع على الحدود البيلاروسية البولندية في المقام الأول، وأبلغ الرئيس نظيره الروسي بما يحدث هناك. وخلال الاتصال قام رئيس بيلاروس، بإبلاغ نظيره الروسي عما يجري حاليا على الحدود البيلاروسية –البولندية". وتابع بيسكوف القول: "تبادل الرئيسان الآراء ووجهات النظر حول ذلك".

إقرأ المزيد

يوم أمس الثلاثاء، أبلغ حرس الحدود البولندي عن 309 محاولات لدخول أراضي البلاد بشكل غير قانوني.

ووفقا لتقديرات حرس الحدود البولندي، فإنه يوجد حاليا في المنطقة المتاخمة بشكل مباشر للحدود البولندية ما بين 2 إلى 4 آلاف مهاجر يحاولون الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي