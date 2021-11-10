موسكو: دراسة عملية لإنتاج لقاح "كوفيفاك" الروسي في نيكاراغوا

قال ألكسندر شيتينين مدير إدارة أمريكا اللاتينية بالخارجية الروسية، إن موسكو وماناغوا تجريان دراسة عملية، لتنظيم إنتاج لقاح "كوفيفاك" الروسي المضاد لكورونا، في نيكاراغوا.

وخلال رده على سؤال بهذا الخصوص، أضاف الدبلوماسي الروسي: "تجري دراسة عملية بحتة لهذا الموضوع، لكي تبدأ المؤسسة المشتركة التي تم تشكيلها في نيكاراغوا بمشاركة الوكالة الطبية- البيولوجية الروسية، عملية إنتاج إنتاج لقاح "كوفيفاك" الروسي المضاد لفيروس كورونا، لكي يتم استخدامه في تطعيم سكان نيكاراغوا ودول المنطقة الأخرى". ووفقا له، يتم حاليا إنجاز الاتفاق بين الطرفين، وحل المسائل الفنية.

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وتابع الدبلوماسي، ردا على سؤال، حول المواعيد المحتملة لبدء الإنتاج: "أعتقد أنه سيكون قريبا".

في يوليو 2020 ، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن نيكاراغوا طلبت من الجانب الروسي إنتاج أي لقاح روسي في أراضيها، وتتم دراسة إمكانية ذلك.

المصدر: تاس