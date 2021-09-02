مصدر: الشركات الأمريكية قد تبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك V" لتصديره إلى دول أخرى

أفاد رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في روسيا، أليكسيس رودزيانكو، بأن الشركات الأمريكية تبحث احتمال إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا لتصديره إلى دول أخرى.

إقرأ المزيد

وقال رودزيانكو اليوم الخميس في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية: "التقينا أمس مع ممثلي الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. إن مشروعه الكبير للقاح "سبوتنيك V" يكتسب المزيد من الاعتراف الدولي، وحتى أنهم يأملون ببدء إنتاجه في الدول التي لم توافق على استخدامه، وذلك من أجل تصديره إلى دول أخرى".

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت روسيا تجري مفاوضات بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك V" مع الشركات الأمريكية أيضا، أجاب: "بما فيها".

وحتى الآن تمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في 70 دولة يقطنها 4 مليارات نسمة، أي نصف سكان الكوكب.

المصدر: نوفوستي