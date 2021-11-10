الحرس الثوري الإيراني يكشف عن تفاصيل مواجهته مع القوات الأمريكية
كشف الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تفاصيل مواجهة قواته مع القوات الأمريكية، لدى احتجازها ناقلة نفطية.
وقال علي رضا تنكسيري: "الادعاءات الأمريكية بأن قواتهم كانت تراقب الحادثة ولم تحرك ساكنا، كذبة كبيرة"، مشيرا إلى أن "الصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها رسمت بوضوح تفاصيل المواجهة".
وأضاف: "المدمرات الأمريكية وقواتنا اقتربت، ولم يفصلها إلا 30 مترا في بعض المواقع، ولو كانوا يريدون المراقبة فقط كان بإمكانهم أن يفعلوا ذلك من مسافة أبعد والاكتفاء بالطائرات والمسيرات فقط".
وأكمل: "مع الإنزال الجوي لقواتنا على متن السفينة، القوات الأمريكية دخلت في حالة التأهب للمواجهة، وبعد ذلك أضاف الأمريكيون ثلاث زوارق حربية إلى قواتهم و حاولوا إرعاب قواتنا لتغيير المعادلة لصالحهم".
المصدر: RT
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