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الحرس الثوري الإيراني يؤكد الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية المحتجزة

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الحرس الثوري الإيراني يؤكد الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية المحتجزة
Reuters JON NAZCA
ناقلة نفط إيرانية
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أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية "سوثيس" المحتجزة لديه، بعد إفراغ حمولتها.

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وسائل إعلام: الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية التي احتجزتها إيران
وسائل إعلام: الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية التي احتجزتها إيران

 وأشار الحرس الثوري إلى أن "الإفراج تم بحكم قضائي أصدرته السلطات القضائية الإيرانية بعد إفراغ الناقلة حمولتها".

وفي 3 نوفمبر أكد الحرس الثوري الإيراني صحة الأنباء عن احتجازه ناقلة نفطية قال إن الجيش الأمريكي "حاول استخدامها لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان"، وهو ادعاء وصفته واشنطن بأنه "غير صحيح".

وأكدت حكومة فيتنام في 4 نوفمبر أنها تخوض محادثات مع الجانب الإيراني بشأن واقعة احتجاز الحرس الثوري ناقلتها "Southys" في خليج عمان أواخر الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

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