 
مباشر

وسائل إعلام: الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية التي احتجزتها إيران

أخبار العالم

وسائل إعلام: الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية التي احتجزتها إيران
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rp8d

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في ميناء بندر عباس أن ناقلة النفط الفيتنامية التي احتجزتها إيران في وقت سابق، غادرت إيران في وقت متأخر الثلاثاء "بعد تفريغ شحنتها النفطية".

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن تحليل البيانات الورادة في موقع MarineTraffic.com يشير إلى أن السفينة SOTHYS  تركت موقعا قبالة ميناء بندر عباس الإيراني ووصلت إلى المياه الدولية في خليج عمان في وقت مبكر من اليوم الأربعاء. وتبدو السفينة راسية هناك، دون أن تتوفر معلومات عن طاقمها.

من جانب آخر، ذكر موقع شركة "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع حركة السفن، أمس الثلاثاء، أن الحرس الثوري الإيراني أفرج عن ناقلة النفط.

وأشارت الشركة في تغريدة عبر "تويتر" ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن "مسار الناقلة الحالي هو بحر عمان، وتبحر باتجاه الجنوب في المحيط الهندي، على الرغم من أن وجهتها السابقة كانت تختلف عن مسارها الحالي".

وأضافت "على الرغم من أن وجهتها المعلنة هي دبي، فإن مسارها الحالي هو خليج عمان".

إقرأ المزيد
شركة مختصة بتتبع الملاحة تكشف تفاصيل مفاجئة عن واقعة احتجاز إيران ناقلة فيتنامية
شركة مختصة بتتبع الملاحة تكشف تفاصيل مفاجئة عن واقعة احتجاز إيران ناقلة فيتنامية

وفي 3 نوفمبر أكد الحرس الثوري الإيراني صحة الأنباء عن احتجازه ناقلة نفطية قال إن الجيش الأمريكي "حاول استخدامها لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان"، وهو ادعاء وصفته واشنطن بأنه "غير صحيح".

وأكدت حكومة فيتنام في 4 نوفمبر أنها تخوض محادثات مع الجانب الإيراني بشأن واقعة احتجاز الحرس الثوري ناقلتها Southys في خليج عمان أواخر الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا