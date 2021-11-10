بولندا تعلن إحباط 599 محاولة تسلل جديدة للمهاجرين من بيلاروس
أعلن حرس الحدود البولندي اليوم الأربعاء أنه أحبط خلال اليوم الماضي 599 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروس المجاورة.
وجاء في بيان نشره حرس الحدود البولندية عبر "تويتر": يوم أمس سجلنا 599 محاولة لعبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني. وتم احتجاز تسعة أشخاص، فيما صدر الأمر بحق 48 شخصا بمغادرة بولندا".
وأضاف البيان أنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات روسيا والسويد وليتوانيا، لمساعدتهم المهاجرين في عبور الحدود.
والثلاثاء، أبلغ حرس الحدود البولندية عن 309 محاولات لدخول أراضي البلاد بشكل غير قانوني. وتم تسجيل الرقم القياسي 739 محاولة تسلل قبل شهر تقريبا.
ووفقا لتقديرات حرس الحدود البولندي، فإنه يوجد حاليا في المنطقة المتاخمة بشكل مباشر للحدود البولندية ما بين 2 إلى 4 آلاف مهاجر يحاولون الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
وخلال اليوم الماضي، كانت هناك عدة محاولات اقتحام، نجحت اثنتان مها، وأكد الجانب البولندي توقيف عشرات الأشخاص الذين اقتحموا الأراضي البولندية.
المصدر: "تاس"
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