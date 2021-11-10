بيلاروس: العثور على مهاجرين أكراد قرب الحدود مع بولندا تعرضوا للضرب

أفادت لجنة الحدود البيلاروسية بأنه تم العثور في مخيم عشوائي للمهاجرين قرب الحدود مع بولندا، على لاجئين أكراد تعرضوا للضرب على يد العناصر الأمنية البولندية.

وقالت لجنة الحدود البيلاروسية في بيان عبر قناتها في "تلغرام" إنه في ليلة الثلاثاء الأربعاء تم العثور على أربعة رجال أكراد في مخيم عشوائي للاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية، "أصيب جميعهم بجروح مختلفة وتظهر لديهم آثار عنف جسدي".

ونقلا عن شهادات المصابين، أشار البيان إلى أن المهاجرين احتجزوا على أراضي بولندا، حيث وصلوا طلبا للحماية ومنح وضع اللاجئ.

وتابع البيان: "حسبما توحي الإصابات العديدة التي تظهر لدى المهاجرين، فإن قوات الأمن البولندية تعاملت معهم بوحشية وباستخدام القوة، وأجبرتهم على العودة إلى خلف السياج الشائك على الحدود مع بيلاروس"، مضيفا أن المصابين تلقوا المساعدة الطبية اللازمة.

Курдские беженцы, избитые польскими силовиками, обнаружены на границе

Подробнее https://t.co/YTqaFgLk6ipic.twitter.com/8a7LO02sza — Госпогранкомитет Беларуси 🇧🇾 (@GpkGovBY) November 10, 2021

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وأمس الثلاثاء أفادت وسائل إعلام بولندية بأن مجموعتين كبيرتين من المهاجرين الآسيويين والأفارقة القادمين من أراضي بيلاروس، تمكنتا من عبور الحدود والوصول إلى الأراضي البولندية.

وأضافت أن قوات حرس الحدود البولندية تمكنت من إعادة بعض المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية، بينما تستمر عمليات البحث عن الآخرين.

المصدر: وكالات