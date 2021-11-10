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مجموعتان كبيرتان من المهاجرين تعبران حدود بولندا

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مجموعتان كبيرتان من المهاجرين تعبران حدود بولندا
Reuters OBTAINED BY REUTERS
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أفادت وسائل إعلام بولندية بأن مجموعتين كبيرتين من المهاجرين الآسيويين والأفارقة القادمين من أراضي بيلاروس، تمكنتا من عبور الحدود والوصول إلى الأراضي البولندية.

ونقلت الإذاعة البولندية في مدينة بياليستوك شمال شرقي بولندا عن المتحدثة باسم الإدارة المحلية لحرس الحدود أن المجموعتين اقتحمتا الحواجز التي أقامتها السلطات البولندية على الحدود، وتمكنتا من اختراقها، حيث تضم كل مجموعة عدة عشرات من الأشخاص.

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وتمكنت قوات حرس الحدود البولندية من إعادة بعض المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية، بينما تستمر عمليات البحث عن الآخرين.

وحسب التقارير الإعلامية البولندية، فإن الوضع في مخيمات المهاجرين بالقرب من معبر "كوزنيتسا" الحدودي التي يعيش فيها مئات الأشخاص لا يزال هادئا، وأن السلطات البيلاروسية تتابع الأوضاع عن كثب.

وحسب تقديرات السلطات البولندية، فإن هناك ما بين ألفين و4 آلاف شخص بالقرب من الحدود بين بيلاروس وبولندا، يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس

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