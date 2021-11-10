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وارسو: احتجاز كل المهاجرين المتسللين إلى الأراضي البولندية

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وارسو: احتجاز كل المهاجرين المتسللين إلى الأراضي البولندية
Reuters
بولندا
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أفاد وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشاك، باحتجاز كل المهاجرين المتسللين إلى الأراضي البولندية مساء أمس الثلاثاء.

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وقال بلاشاك في حديث للإذاعة البولندية، اليوم الأربعاء: "كانت الليلة الماضية غير هادئة"، مشيرا إلى تسجيل العديد من محاولات اختراق الحدود من قبل المهاجرين.

وأضاف: "تم احتجاز كل المتسللين".

المصدر: تاس

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