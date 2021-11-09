ترامب: لم أتحدث مع بايدن وإن تسنّى لي مساعدة الولايات المتحدة سأساعدها

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه لم يتحدث مع الرئيس الحالي جو بايدن، معربا عن استعداده لتقديم أي مساعدة للولايات المتحدة.

وقال ترامب: "لا، لم أتحدث معه، لا.. هل يمكنني؟ كما تعلم، إذا كان بإمكاني مساعدة هذا البلد، سأساعده".

وشدد ترامب على أن الإدارة الحالية لديها "وجهة نظر مختلفة للغاية" وهي "تصحير البلاد" التي "ستذهب إلى الجحيم".

وأضاف: "كما تعلم، إذا كنا سنعمل على جعل أمريكا عظيمة، بعكس كل الأشياء التي يفعلونها بألعابهم الصغيرة، مع الجانب الآخر، مع الديمقراطيين، ومحاكم العزل الوهمية، وكل الأشياء التي قاموا بها، إذا عملنا فقط على تحقيق العظمة لهذا البلد، سنهزم الجميع بسرعة وسهولة".

وفي أبريل 2020، خلال الحملة الرئاسية، أجرى ترامب وبايدن محادثة هاتفية نادرة لمناقشة الاستراتيجية المتعلقة بالأيام الأولى لوباء الفيروس التاجي.

ووصف كل من ترامب وبايدن، في ذلك الوقت، المحادثة بأنها إيجابية للغاية.

المصدر: شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية