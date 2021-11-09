أثينا تتهم خفر السواحل التركي بدفع المهاجرين باتجاه اليونان

اتهمت اليونان تركيا بالتصرف "كالقراصنة"، مؤكدة أن خفر السواحل التركي رافقوا زورقا للمهاجرين كانوا يحاولون الوصول بشكل غير شرعي إلى اليونان، وحاولوا دفعه للمياه اليونانية.

وذكر خفر السواحل اليوناني أن "السفن التركية رافقت زورق المهاجرين حتى قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر ايجه- القريبة من الساحل التركي- صباح الثلاثاء، وأن سفن خفر السواحل اليونانية في المكان منعت دخول الزورق المطاطي السريع، فانتشلت سفن خفر السواحل التركية في نهاية المطاف المهاجرين بعد رفضها القيام بذلك في البداية".

وأضاف: "يظهر المقطع المصور دون أي شك المحاولات الواضحة من خفر السواحل التركية - باستخدام مناورات خطيرة - توجيه الزورق السريع الذي كانت ترافقه نحو المياه الإقليمية اليونانية ليتمكنوا من الدخول بشكل غير شرعي".

وقال يانيس بلاكيوتاكيس وزير الملاحة التجارية اليوناني: "مرة أخرى تصرفت تركيا مثل دولة قراصنة في بحر ايجه."

المصدر: AP