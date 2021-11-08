وزير الخارجية اليوناني يتهم تركيا بالاستمرار في "سلوكها العنيف"

اتهم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين، تركيا بـ"الاستمرار في سلوكها العنيف" شرقي البحر الأبيض المتوسط.

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وإثر اجتماعه مع وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو بالعاصمة روما، لفت ديندياس إلى أن "تركيا تواصل إصدار التهديدات ضد اليونان، رافضة المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وقال: "إن أنقرة تشن تهديدات أيضا ضد جمهورية قبرص الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي".

واعتبر أن هذه التهديدات "ضد أسرتنا الأوروبية بأسرها وإيطاليا كدولة متوسطية مهمة".

المصدر: آكي