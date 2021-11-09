بينيت يطلع على الأسلحة المصادرة في المجتمع العربي

تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأسلحة المصادرة في حملة جمع الأسلحة في الوسط العربي، وقال إن الأسلحة المجموعة "تشكل أحد أكبر مخازن الأسلحة اللاشرعية في الشرق الأوسط".

وقال بينيت: "أعلنّا الحرب على مخالفي القانون في المجتمع العربي، حيث تشكل هنا على مدار سنوات أحد أكبر مخازن الأسلحة غير القانونية في الشرق الأوسط، وبدأنا بتفكيكه".

رئيس الوزراء بينيت تفقد الأسلحة التي تم ضبطها في إطار الحملة لجمع الأسلحة غير الشرعية في المجتمع العربي وقال: "قد أعلنّا الحرب على مخالفي القانون من المجتمع العربي, حيث تشكل هنا على مدار سنوات أحد أكبر مخازن الأسلحة غير القانونية في الشرق الأوسط، وبدأنا بتفكيكه. pic.twitter.com/wdjd0PRVYE — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) November 9, 2021

وتوجه إلى المواطنين العرب قائلا: "تستحقون التمتع بالأمان الشخصي وسنواصل العمل على ذلك. أما الذين يخالفون القانون في المجتمع العربي ويزرعون الرعب في قلوب الناس، عربا ويهودا على حد سواء، سنلاحقكم حتى الاستيلاء على آخر قطعة سلاح واعتقال آخر المجرمين. سنحاسبكم وسنقدمكم للعدالة".

المصدر: RT