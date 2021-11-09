 
مباشر

بينيت يطلع على الأسلحة المصادرة في المجتمع العربي

أخبار العالم

بينيت يطلع على الأسلحة المصادرة في المجتمع العربي
الصورة من "تويتر"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rp52

تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأسلحة المصادرة في حملة جمع الأسلحة في الوسط العربي، وقال إن الأسلحة المجموعة "تشكل أحد أكبر مخازن الأسلحة اللاشرعية في الشرق الأوسط".

وقال بينيت: "أعلنّا الحرب على مخالفي القانون في المجتمع العربي، حيث تشكل هنا على مدار سنوات أحد أكبر مخازن الأسلحة غير القانونية في الشرق الأوسط، وبدأنا بتفكيكه".

وتوجه إلى المواطنين العرب قائلا: "تستحقون التمتع بالأمان الشخصي وسنواصل العمل على ذلك. أما الذين يخالفون القانون في المجتمع العربي ويزرعون الرعب في قلوب الناس، عربا ويهودا على حد سواء، سنلاحقكم حتى الاستيلاء على آخر قطعة سلاح واعتقال آخر المجرمين. سنحاسبكم وسنقدمكم للعدالة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا