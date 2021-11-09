 
مباشر

حكومة طالبان ترسل الأربعاء وفدا رفيعا إلى باكستان

أخبار العالم

حكومة طالبان ترسل الأربعاء وفدا رفيعا إلى باكستان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/roxi

أعلنت حكومة طالبان في أفغانستان أن وفدا رفيع المستوى يرأسه وزير الخارجية أمير خان سيتوجه الأربعاء إلى باكستان في زيارة رسمية.

إقرأ المزيد
"طالبان" تعلن عن المسميات الجديدة للفيالق العسكرية في أنحاء أفغانستان

وأفاد حساب "الإمارة الإسلامية" على "تويتر" بأن الهدف من الزيارة يتمثل في تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصاد، ومناقشة قضايا الترانزيت واللاجئين والتنقل بين البلدين.

ويضم هذا الوفد، حسب المصدر، وزيري المالية والاقتصاد ومسؤولين آخرين، كما تعد هذه الزيارة الرسمية، الأولى من نوعها لوفد من طالبان منذ إعلان الحركة عن تشكيل حكومتها المؤقتة لتسيير شؤون البلاد في سبتمبر الماضي.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس وأطاحت بالحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة وتعهدت بتحقيق الاستقرار في البلاد بعد حرب استمرت 20 عاما.

 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا