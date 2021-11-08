"طالبان" تعلن عن المسميات الجديدة للفيالق العسكرية في أنحاء أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان، عن المسميات الجديدة للفيالق العسكرية في أنحاء البلاد، التي سيطرت على السلطة فيها.

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وعلى حسابها في "تويتر" باسم "الإمارة الإسلامية"، نشرت "طالبان" عن هذه المسميات الجديدة، والمناطق التي تتواجد فيها.

#وزارة_الدفاع بإمارة #أفغانستان الإسلامية تعلن عن المسميات الجديدة للفيالق العسكرية في أنحاء البلد. pic.twitter.com/IOj1wNc7yQ — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) November 7, 2021

المصدر: RT