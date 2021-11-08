"طالبان" تعلن عن المسميات الجديدة للفيالق العسكرية في أنحاء أفغانستان
Reuters JORGE SILVA
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أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان، عن المسميات الجديدة للفيالق العسكرية في أنحاء البلاد، التي سيطرت على السلطة فيها.
وعلى حسابها في "تويتر" باسم "الإمارة الإسلامية"، نشرت "طالبان" عن هذه المسميات الجديدة، والمناطق التي تتواجد فيها.
#وزارة_الدفاع بإمارة #أفغانستان الإسلامية تعلن عن المسميات الجديدة للفيالق العسكرية في أنحاء البلد. pic.twitter.com/IOj1wNc7yQ— الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) November 7, 2021
المصدر: RT
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