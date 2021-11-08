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"طالبان" تعلن عن المسميات الجديدة للفيالق العسكرية في أنحاء أفغانستان

أخبار العالم

Reuters JORGE SILVA
عناصر من حركة "طالبان" في أفغانستان
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أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان، عن المسميات الجديدة للفيالق العسكرية في أنحاء البلاد، التي سيطرت على السلطة فيها.

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وعلى حسابها في "تويتر" باسم "الإمارة الإسلامية"، نشرت "طالبان" عن هذه المسميات الجديدة، والمناطق التي تتواجد فيها.

المصدر: RT

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