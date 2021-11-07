"طالبان" تعين 44 من أعضائها حكام أقاليم وقادة شرطة في أنحاء أفغانستان

عينت حركة "طالبان" الأفغانية 44 من أعضائها في مناصب حساسة منها حكام أقاليم وقادة شرطة، في خطوة هامة على طريق إحكام قبضتها على السلطة في البلاد.

وهذه أول جولة واسعة النطاق من التعيينات تعلن عنها الحركة منذ تشكيل الحكومة في سبتمبر.

إقرأ المزيد

وأعلنت "طالبان" عن قائمة الأدوار الجديدة لأعضائها، ومن بينهم قاري باريال الذي سيتولى منصب حاكم إقليم قندهار ووالي جان حمزة الذي سيضطلع بدور قائد شرطة المدينة.

وكان القائم السابق بأعمال قائد شرطة كابول، مولوي حمد الله مخلص، قتل هذا الشهر في هجوم على أكبر مستشفى عسكري أفغاني بوسط كابل.

وسيطرت "طالبان" على مقاليد الحكم في أفغانستان يوم 15 أغسطس لكنها تواجه مصاعب جمة في الوفاء بتعهدها باستعادة النظام والأمن بعد حرب دامت عقودا.

وشن تنظيم "داعش" الإرهابي موجة من الهجمات في أنحاء البلاد، بينما هوى الاقتصاد في أزمة.

وثمة دعوات دولية للحركة كي تتفاوض مع أطراف سياسية أخرى لتشكيل حكومة شاملة تضم الأقليات والنساء، وإن لم يتحقق بعد تقدم كبير في هذا الإطار.

المصدر: "رويترز"