"طالبان" تحظر استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان"، التي بسطت في أغسطس السيطرة على أفغانستان، اليوم الثلاثاء، حظرا كاملا على استخدام العملات الأجنبية في أراضي البلاد.

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وقالت الحركة، في بيان: "تتطلب الأوضاع الاقتصادية والمصالح الوطنية في البلاد من كل الأفغانيين أن يستخدموا العملة الأفغانية في كل العمليات التجارية".

وقد انتشر استخدام الدولار الأمريكي في أسواق أفغانستان على نطاق واسع بينما تعتمد المناطق الحدودية عملات الدول المجاورة مثل باكستان في التجارة.

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر غني البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد، لتعلن يوم 7 سبتمبر عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد تضمنت عناصر من الحرس القديم للحركة.

المصدر: "رويترز" + وكالات