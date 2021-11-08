سالفيني يطالب باريس بتوضيح ما إذا كان مهاجم مدينة كان يحمل إقامة إيطالية

طالب زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني وزارة الداخلية الفرنسية بتوضيح "فوري" لما إذا كان منفذ هجوم مدينة كان يحمل إقامة إيطالية.

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وقال سالفيني إنه "وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، فإن الجزائري الذي هاجم شرطيا بسكين صباح اليوم في مدينة كان، يحمل تصريح إقامة إيطالي".

وأضاف "نطلب توضيحا فوريا من وزارة الداخلية، لأن ذكرى مفجر نيس قبل عام لا تزال حية في أذهاننا، والذي كان قد رسا على سواحل جزيرة لامبيدوزا قبل تنفيذه العملية ببضعة أسابيع".

وكانت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية قد أشارت إلى أن "المدعو ب. الأخضر، الذي هاجم عناصر الشرطة في مدينة كان، جزائري من مواليد 1984 وبحوزته تصريح إقامة إيطالي".

وهاجم صباح اليوم بعض عناصر الأمن في سياراتهم أمام مقر الشرطة المركزي في مدينة كان بسكين.

وأضافت الصحيفة "أن المهاجم كان قد دخل إلى فرنسا بشكل قانوني عام 2016، ولم يكن مسجلا جنائيا لدى السلطات".

المصدر: آكي