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وسائل إعلام فرنسية: المتهم بتنفيذ هجوم بسكين على شرطي في مدينة كان جزائري

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وسائل إعلام فرنسية: المتهم بتنفيذ هجوم بسكين على شرطي في مدينة كان جزائري
Reuters CHRISTIAN HARTMANN
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أفاد تلفزيون "بي.إف.إم" وصحيفة "لو فيغارو" في فرنسا، بأن المتهم باعتدائه على مسؤول في الشرطة بمدينة كان جنوبي البلاد صباح اليوم الاثنين، يحمل الجنسية الجزائرية.

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وأضاف "بي.إف.إم" أنه "غير معروف للسلطات الفرنسية"، في حين أن "لو فيفارو" أوضحت أن "لديه تصريح إقامة في إيطاليا".

كما ذكرا أن المشتبه به من مواليد عام 1984.

المصدر: "رويترز"

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