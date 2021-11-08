وسائل إعلام فرنسية: المتهم بتنفيذ هجوم بسكين على شرطي في مدينة كان جزائري
Reuters CHRISTIAN HARTMANN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ron6
أفاد تلفزيون "بي.إف.إم" وصحيفة "لو فيغارو" في فرنسا، بأن المتهم باعتدائه على مسؤول في الشرطة بمدينة كان جنوبي البلاد صباح اليوم الاثنين، يحمل الجنسية الجزائرية.
وأضاف "بي.إف.إم" أنه "غير معروف للسلطات الفرنسية"، في حين أن "لو فيفارو" أوضحت أن "لديه تصريح إقامة في إيطاليا".
كما ذكرا أن المشتبه به من مواليد عام 1984.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.