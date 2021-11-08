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وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن إصابة مسؤول بالشرطة في هجوم مسلح بمدينة كان

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وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن إصابة مسؤول بالشرطة في هجوم مسلح بمدينة كان
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أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أن مسؤولا بالشرطة أصيب بعد تعرضه لهجوم مسلح في مدينة كان بجنوب فرنسا، مشيرا إلى أنه تم "تحييد" المهاجم.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال جيرالد دارمانان: "تم طعن شرطي من مركز شرطة كان بطعنات..تم تحييد المهاجم من قبل زملائه ( الشرطي)".

وأضاف: "سأذهب إلى هناك على الفور هذا الصباح، وأقدم دعمي الكامل للشرطة الوطنية ولمدينة كان".

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