فرنسا.. السجن 3 سنوات لحارس ماكرون السابق

حكم في فرنسا بالسجن 3 سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ على مستشار أمني سابق للرئيس إيمانويل ماكرون، أدين بالاعتداء على المحتجين بالضرب في عيد العمال سنة 2018.

وكانت فضيحة عيد العمال محرجة لماكرون الذي من المتوقع أن يسعى لإعادة انتخابه في العام المقبل.

وفي منشور على "تويتر"، قال صحفي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفرنسية حضر جلسة النطق بالحكم، إن المحكمة قضت بأن ألكسندر بينالا الذي أدين أيضا بحمل جوازات سفر دبلوماسية بالمخالفة للقانون وحمل السلاح بدون ترخيص تصرف "بشعور من له حصانة من العقاب ويتمتع بسلطة مطلقة".

وذكرت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية أن بينالا سيقضي فترة الحبس سنة في بيته.

المصدر: رويترز