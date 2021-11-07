بالفيديو.. الرئيس الإيطالي يدشن حديقة باسم "صديق الثورة الجزائرية"

دشن الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأحد، حديقة عمومية بالجزائر العاصمة، تحمل اسم "صديق الثورة الجزائرية"، الإيطالي أنريكو ماتيي.

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وزار سيرجيو ماتاريلا، خلال اليوم الثاني من جولته في الجزائر، حديقة التجارب بالحامة، كما قام بجولة في الواجهة البحرية بقصر رياس البحر "الحصن 23".

ونشرت الرئاسة الإيطالية على حسابها في "تويتر"، مقطع فيديو للرئيس ماتاريلا وهو يقوم بتدشين الحديقة التي اختير لها اسم "أنريكو ماتيي".

وبحسب صحيفة "الشروق"، فإن "المصنع الإيطالي أنريكو ماتيي يعد أحد "أصدقاء الثورة التحريرة"، حيث دعم حزب جبهة التحرير الوطني من خلال التواصل المستمر مع ممثليه بالخارج، كما ساهم في تجنيد وتعبئة الطبقة السياسية الإيطالية من أجل دعم ونصرة القضية الجزائرية".

المصدر: "الشروق"