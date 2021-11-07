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تبون يهدي نظيره الإيطالي حصانا عربيا أصيلا (صورة)

أخبار العالم العربي

تبون يهدي نظيره الإيطالي حصانا عربيا أصيلا (صورة)
Reuters
عبد المجيد تبون
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أهدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره الإيطالي سيرجيو ماتريلا، حصانا عربيا أصيلا بمناسبة زيارته للجزائر.

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وكرم تبون نظيره الإيطالي، بسهرة أمس السبت في مأدبة عشاء أقيمت بقصر الشعب، بدوره كرم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا الرئيس عبد المجيد تبون.

ويذكر أن الرئيس الإيطالي حل صباح أمس السبت بالجزائر في زيارة تدوم ليومين.

وأجرى الرئيس تبون أمس السبت، محادثات على انفراد مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا.

تبون يهدي نظيره الإيطالي حصانا عربيا أصيلا (صورة)

وكانت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء أفادت في وقت سابق، بأن الرئيس سيرجيو ماتريلا سيزور الجزائر يوم السبت على رأس وفد رفيع في زيارة ستستغرق يومين، ويضم وفد الرئيس الإيطالي وزير الخارجية لويجي دي مايو في أول زيارة رسمية لرئيس أوروبي منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الرئاسة نهاية 2019.

المصدر: النهار

 

 

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