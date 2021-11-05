 
مباشر

الولايات المتحدة.. إخلاء جامعة "ييل" في كونيتيكت بعد أنباء عن تفخيخها بـ40 قنبلة

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. إخلاء جامعة
Reuters Shannon Stapleton
مبنى جامعة ييل في ولاية كونيتيكت الأمريكية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ro34

ذكرت مصادر أمنية أمريكية أنه تم إخلاء مباني جامعة "ييل" في ولاية كونيتيكت، عقب ورود بلاغ بزرع 40 قنبلة في محيط الجامعة.

وأشار الرقيب زانيك من قسم شرطة المدينة إلى أن "شخصا اتصل بمركز الطوارئ ظهر الجمعة، وقال إن 40 قنبلة وضعت حول الحرم الجامعي".

وأضاف: "تم إخلاء عدد من مباني الجامعة وإغلاق المنطقة أمام حركة المرور والمشاة تحسبا لأي طارئ".

وقال رئيس البلدية جاستن إليكر، إن "شرطة المدينة تلقت بلاغا بوجود قنابل في الجامعة مما استدعى التحرك السريع وإخلاء مباني الجامعة".

وأضاف: "نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد للغاية، ومن الواضح أننا نتطلع إلى تعقب الشخص صاحب البلاغ".

المصدر: "تاس" + "THE YALE DAILY NEWS"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا