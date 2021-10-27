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إخلاء مقر وزارة الصحة الأمريكية بسبب تهديد بوقوع تفجير

أخبار العالم

إخلاء مقر وزارة الصحة الأمريكية بسبب تهديد بوقوع تفجير
AP J. Scott Applewhite
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أعلنت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكية أنها اضطرت إلى إخلاء مقرها وسط واشنطن من الناس، بعد تلقي بلاغ بشأن خطر وقوع تفجير هناك.

وأكدت مساعدة وزير الصحة والخدمات الاجتماعية للعلاقات العامة، سارة لوفينهايم، حسب قناة Fox5، تلقي بلاغ صباح اليوم بشأن وجود قنبلة مزعومة داخل مقر الوزارة، ما أسفر عن إجلاء جميع الموظفين من المبنى دون ورود حوادث.

بدورها، أعلنت شرطة الكونغرس عن إغلاق عدد من الطرق في المنطقة.

ونشر مراسل موقع "أكسيوس" لقطات تظهر تواجد أمنيا مكثفا في محيط مبنى الكابيتول نفسه.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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