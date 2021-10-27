إخلاء مقر وزارة الصحة الأمريكية بسبب تهديد بوقوع تفجير

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكية أنها اضطرت إلى إخلاء مقرها وسط واشنطن من الناس، بعد تلقي بلاغ بشأن خطر وقوع تفجير هناك.

وأكدت مساعدة وزير الصحة والخدمات الاجتماعية للعلاقات العامة، سارة لوفينهايم، حسب قناة Fox5، تلقي بلاغ صباح اليوم بشأن وجود قنبلة مزعومة داخل مقر الوزارة، ما أسفر عن إجلاء جميع الموظفين من المبنى دون ورود حوادث.

بدورها، أعلنت شرطة الكونغرس عن إغلاق عدد من الطرق في المنطقة.

Quite the police presence in front of the Capitol itself pic.twitter.com/nYHU4LTlV0 — Andrew Solender (@AndrewSolender) October 27, 2021

ونشر مراسل موقع "أكسيوس" لقطات تظهر تواجد أمنيا مكثفا في محيط مبنى الكابيتول نفسه.

Another day, another bomb threat:



Capitol Police announces road closures over a bomb threat at HHS.



Alert to Hill staff –> pic.twitter.com/Vo4ymSx5mU — Andrew Solender (@AndrewSolender) October 27, 2021

المصدر: وسائل إعلام أمريكية