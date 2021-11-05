الكاميرا تلتقط نائبا أوكرانيا منشغلا برسم صورة بوتين خلال اجتماع مجلس مدينة لفوف - فيديو
Reuters Aleksey Nikolskyi
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نشرت وسائل إعلام أوكرانية مقطعا مصورا لنائب مجلس مدينة لفوف عن فصيل التضامن الأوروبي يوري غرينيف، وهو يرسم صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماع المجلس.
ونشر الفيديو على موقع "القناة 24" على "فيسبوك"، التي كتبت أنه "أثناء اجتماع مجلس مدينة لفوف، دأب النائب عن "الاتحاد الأوروبي" يوري غرينيف على رسم صورة لبوتين".
ويظهر الفيديو النائب يضع ورقة على هاتفه ويحدد معالم صورة الرئيس الروسي من صورة على الهاتف، ويباشر في رسم تقاسيم وجهه.
المصدر: "القناة 24" + "نوفوستي"
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