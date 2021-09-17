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فان دام ينشر صورة قديمة تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الثقافة والفن

فان دام ينشر صورة قديمة تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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نشر الممثل البلجيكي العالمي، جيان كلود فان دام، الجمعة، صورة قديمة تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلق فان دام الذي يحترف عددا من الفنون القتالية ويعمل في الإخراج إلى جانب التمثيل، على الصورة بالقول: "السيد فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، وأنا، نتحدث معا عن الرياضة والثقافة".

وأرفق فان دام، 60 عاما، تعليقه بوسم FBF وهو اختصار لعبارة Flashback Friday الذي يشير إليه مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي عادة عند إعادة نشر صورة أو موقف قديم.

المصدر: RT

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