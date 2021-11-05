سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل يتولى منصبه بحلول عام 2022

من المتوقع أن يتولى توم نايدس، السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، منصبه في غضون شهر إلى شهرين، أي بحلول عام 2022.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة الرسمية على التعيين الليلة، بحيث سيخضع نيداس في الأسابيع المقبلة لعملية تدريب وظيفي، والتي تشمل دورة نيابة عن وزارة الخارجية الأمريكية وكذلك الموافقة على تصنيفه الأمني.

من بين القضايا الأولى التي سيطلب من نايدس معالجتها، إيجاد حل وسط مع إسرائيل بشأن قضية القنصلية الفلسطينية التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى فتحها، كما سيلعب دورا رئيسيا في المحادثات الإسرائيلية الأمريكية بشأن القضية النووية الإيرانية، بعد استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي في أواخر نوفمبر الحالي.

ويشغل نايدس، حتى اللحظة منصب نائب رئيس بنك "مورغان ستانلي"، كما كان نائب وزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقد نشأ في أسرة يهودية في ولاية مينيسوتا، وهو متزوج من فرجينيا كاربنتر، وهي مديرة تنفيذية على شبكة سي إن إن. وكان نيداس مرشح هيلاري كلينتون في حملتها للرئاسة لمنصب رئيس الموظفين في البيت الأبيض.

المصدر: i24news