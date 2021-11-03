نواب جمهوريون يوقعون رسالة تحث بايدن على عدم إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

وقع مائتان من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي خطابا، يحثون فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، على عدم المضي قدما في خطط إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

إقرأ المزيد

وتزعم الرسالة، التي قادها النائب لي زلدن والتي وقعها جميع الجمهوريين باستثناء 12 في مجلس النواب، أن إعادة فتح القنصلية "تتعارض مع قانون سفارة القدس لعام 1995 من خلال تعزيز تقسيم القدس".

ويرى الجمهوريون في الرسالة أن إسرائيل تعارض الخطوة وأنها ستشكل "مكافأة" للسلطة الفلسطينية، التي يزعمون أن سياساتها هي "العقبة الحقيقية أمام السلام".

وأغلقت القنصلية في القدس من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019، وتم ضم موظفيها إلى السفارة الأمريكية في رام الله، وانتقلوا إلى المدينة قبل عام، فيما يعتبره الفلسطينيون تراجعا لعلاقاتهم مع الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية دعت الإدارة الأمريكية إلى الإسراع في إعادة فتح قنصليتها في القدس وإغلاق الباب أمام "حملات التحريض العنصرية لليمين المتطرف في إسرائيل".

المصدر: times of israel