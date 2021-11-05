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مقتل شخصين من أفراد عصابة مخدرات في إطلاق نار بأحد المنتجعات المكسيكية

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مقتل شخصين من أفراد عصابة مخدرات في إطلاق نار بأحد المنتجعات المكسيكية
AFP
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قتل شخصان من أفراد عصابة مخدرات في المكسيك، خلال إطلاق نار على شاطئ بالقرب من منتجع كانكون المكسيكي، بحسب وكالة "رويترز".

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وأعلنت السلطات المكسيكية، إن اثنين من أفراد عصابة مخدرات قتلا بالرصاص على شاطئ بالقرب من منتجع كانكون المكسيكي.

واقتحمت مجموعة من مسلحي عصابات المخدرات، منتجع بويرتو موريلوس الراقي وأعدموا اثنين من تجار المخدرات من عصابة منافسة.

وقال أوسكار مونتيس دي أوكا، المدعي العام بولاية كوينتانا رو، لمحطة راديو فورميولا" إن "حوالي 15 شخصا وصلوا إلى الشاطئ لاغتيال رجلين ظهرا قائلين إنهما التجار الجدد في المنطقة".

وأضاف "إن أحد الرجال المستهدفين في الهجوم فر إلى أحد الفنادق قبل أن يلقى حتفه. وقتل الآخر على الشاطئ". وقال: "إن شخصا تعرض لإصابات لا تهدد حياته في الهجوم".

المصدر: رويترز+ أب

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