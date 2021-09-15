المكسيك.. السجن 28 عاما لزعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات

أعلنت النيابة العامة المكسيكية الحكم بالسجن 28 عاما على فيسينتي كاريليو فوينتيس زعيم عصابة "خواريز"، إحدى أكبر عصابات المخدرات في المنطقة.

وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى أن كاريليو فوينتيس أدين في الكثير من التهم الجنائية الموجهة إليه على الجرائم التي ارتكبها ضمن العصابة الإجرامية، بما فيها تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة.

وتم إلقاء القبض عليه في أكتوبر عام 2014 بمدينة توريون في ولاية كواهويلا المكسيكية، واحتجزة كاريليو فوينتيس البالغ 58 عاما من العمر، في سجن ذي إجراءات أمنية مشددة بولاية خاليسكو في غرب البلاد.

يذكر أن فيسينتي كاريليو فوينتيس الملقب بـ"إل فيسيروي" كان من أبرز تجار المخدرات المكسيكيين منذ التسعينات من القرن الماضي، وأحد مؤسسي عصابة "خواريز"، التي تعتبر إحدى أكبر العصابات التي تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه، حيث اتهمته السلطات الأمريكية بتهريب الماريجوانا والكوكايين وتبييض الأموال وإعطاء الأوامر باغتيالات وجرائم قتل وغيرها.

المصدر: RT+وكالات