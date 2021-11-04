قائد الحرس الثوري الإيراني عقب احتجاز ناقلة في خليج عمان: أمريكا فشلت في مواجهاتها مع إيران

شدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي على أن أمريكا فشلت مرارا في مواجهاتها مع إيران، محذرا دولا إقليمية من مغبة "الاعتماد على قوات لا تستطيع توفير أمنها".

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وقال سلامي في تصريحات له اليوم الخميس: "واجهنا أمريكا في أكثر من مناسبة والوقت لا يسع لسرد تاريخ المواجهات المتعددة معها"، مؤكدا أن الولايات المتحدة فشلت في كل هذه المواجهات.

وتابع قائد الحرس الثوري أن "مواقف أمريكا لطالما كانت متناقضة تتكلم عن الأمن وتجلب انعدام الأمن، تتكلم عن نزع السلاح ولديها أكبر ترسانة نووية في العالم".

وتعليقا على حادث احتجاز الحرس الثوري لناقلة نفط أجنبية في خليج عمان وموقف الولايات المتحدة منه، قال سلامة "لا نسعى للدخول في أي حرب لكننا عازمون على الدفاع عن مصالحنا"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تدعم الإرهاب تارة وقراصنة النفط تارة أخرى".

وأضاف: "كنا نتوقع التدخل الأمريكي في حال تعرضت شحنة النفط إلى السرقة وقواتنا كانت جاهزة ومصممة للمواجهة"، مشيرا إلى أن "قواتنا الباسلة تعاملت برزانة وهدوء واقتدار مع الحادثة وأثبتوا أنهم لا يهابون أي شيء".

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وقال قائد الحرس الثوري: "بلغنا دول إقليمية بأن المنطقة ليست بحاجة لتدخل خارجي والاعتماد على قوات لا تستطيع توفير أمنها ليس في صالحهم".

وأمس الأربعاء أعلن الحرس الثوري الإيراني إحباط ما وصفه بمحاولة أمريكية لمصادرة نفط إيراني في خليج عمان، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية حاولت عرقلة الناقلة الإيرانية، ونقلت كميات من النفط إلى ناقلة أخرى.

من جانبها، وصفت وزارة الدفاع الأمريكية إعلان الحرس الثوري أن البحرية الأمريكية حاولت الاستيلاء على ناقلة نفط إيرانية، بأنها "ادعاءات غير صحيحة".

المصدر: RT