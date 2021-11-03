البنتاغون: ادعاءات إيران بأن البحرية الأمريكية حاولت الاستيلاء على إحدى ناقلاتها غير صحيحة

ردت وزارة الدفاع الأمريكية، على إعلان الحرس الثوري الإيراني أن البحرية الأمريكية حاولت الاستيلاء على ناقلة نفط إيرانية، مؤكدة أن "هذه الادعاءات غير صحيحة".

وقال البنتاغون إن "ادعاءات إيران بأن قواتنا البحرية حاولت الاستيلاء على إحدى ناقلاتها النفطية خاطئة وغير صحيحة".

هذا وأكد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن احتجازه ناقلة نفطية حاول الجيش الأمريكي استخدامها لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان.

كما أكد مسؤول أمريكي صحة تصريحات الحرس الثوري الإيراني عن احتجازه ناقلة أجنبية في خليج عمان، وقال إن "قوات الحرس الثوري احتجزت بالقوة في 24 أكتوبر الناقلة MV Southys التي تبحر تحت علم فيتنام".

المصدر: "رويترز" + RT