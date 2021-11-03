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طهران: أحبطنا محاولة أمريكية لمصادرة نفطنا

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أعلن الحرس الثوري إحباط محاولة أمريكية لمصادرة نفط إيراني في خليج عُمان، مشيرا إلى أن القواتِ الأمريكية حاولت عرقلة الناقلة الإيرانية، ونقلت كميات من النفط إلى ناقلة أخرى.

واتهم القيادي في الحرس الثوري العميد رسول سنابي في تصريحات صحفية واشنطن بمحاولة زعزعة الأمن بالمنطقة وقال إنها فشلت في ذلك..

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