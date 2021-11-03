طهران: أحبطنا محاولة أمريكية لمصادرة نفطنا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnl4
أعلن الحرس الثوري إحباط محاولة أمريكية لمصادرة نفط إيراني في خليج عُمان، مشيرا إلى أن القواتِ الأمريكية حاولت عرقلة الناقلة الإيرانية، ونقلت كميات من النفط إلى ناقلة أخرى.
واتهم القيادي في الحرس الثوري العميد رسول سنابي في تصريحات صحفية واشنطن بمحاولة زعزعة الأمن بالمنطقة وقال إنها فشلت في ذلك..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.