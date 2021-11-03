الإعلام الإيراني: الحرس الثوري ينفذ إنزالا على ناقلة نفط استخدمته الولايات المتحدة في بحر عمان

أفادت مختلف وسائل الإعلام الإيرانية بأن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط حاول الجيش الأمريكي استخدامه لاحتجاز شحنة نفط من ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان.

وذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية اليوم الأربعاء أن قوات تابعة للجيش الأمريكي احتجزت ناقلة إيرانية في البحر ونقلت شحنتها إلى ناقلة أخرى قبل أن تتوجه إلى جهة مجهولة.

وتابعت الوكالة أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري نفذت بدورها عملية إنزال على الناقلة التي استخدمها الجيش الأمريكي وسيطرت عليها ووجهتها فورا إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى أن عدة سفن حربية ومروحيات تابعة للجيش الأمريكية حاولت استعادة السيطرة على الناقلة، لكن هذه المحاولات "فشلت في تغيير مسير الناقلة".

ونقلت الوكالة عن السلطات الإيرانية تأكيدها أن الناقلة المحتجزة وصلت إلى المياه الإيرانية، على الرغم من أن "عدة قطع بحرية أميركية تدخلت مجددا بجهود أكبر لقطع مسير الناقلة وتغييره".

وقالت قناة "الخبر" الإيرانية أنها ستنشر لقطات توثق المواجهة بين قوات الحرس الثوري ومدمرة أمريكية خلال الحادث المزعوم.

المصدر: "فارس" + "الخبر"